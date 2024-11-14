Куртуа будет готов к матчу «Реала» с «Ливерпулем». Тибо сыграет уже против «Леганеса» 24-го

Тибо Куртуа вернется на поле сразу после паузы на матчи сборных.

As сообщает, что голкипер на вчерашней тренировке выполнял упражнения в общей группе, но не принимал участия в двусторонней игре.

Тренерский штаб планирует выпустить бельгийца на поле уже в матче против «Леганеса » 24 ноября. К игре против «Ливерпуля » (27 ноября) в Лиге чемпионов Куртуа будет готов.

В последний раз Тибо играл 22 октября. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .