Куртуа будет готов к матчу «Реала» с «Ливерпулем». Тибо сыграет уже против «Леганеса» 24-го
Тибо Куртуа вернется на поле сразу после паузы на матчи сборных.
As сообщает, что голкипер на вчерашней тренировке выполнял упражнения в общей группе, но не принимал участия в двусторонней игре.
Тренерский штаб планирует выпустить бельгийца на поле уже в матче против «Леганеса» 24 ноября. К игре против «Ливерпуля» (27 ноября) в Лиге чемпионов Куртуа будет готов.
В последний раз Тибо играл 22 октября. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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