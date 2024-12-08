Винисиус, Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на матч ЛЧ с «Аталантой»
«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Аталантой».
В заявке присутствует вингер Винисиус Жуниор, восстановившийся после травмы. Бразилец ранее пропусти 4 матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре.
Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Давид Хименес.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Чема Андрес.
Форварды: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.
«Аталанта» и «Реал» встретятся 10 декабря в Бергамо.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Реала» в X
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