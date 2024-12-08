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Винисиус, Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на матч ЛЧ с «Аталантой»

«Реал» огласил заявку на матч Лиги чемпионов с «Аталантой».

В заявке присутствует вингер Винисиус Жуниор, восстановившийся после травмы. Бразилец ранее пропусти 4 матча из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре.

Защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Давид Хименес.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Феде Вальверде, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос, Чема Андрес.

Форварды: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.

«Аталанта» и «Реал» встретятся 10 декабря в Бергамо.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Реала» в X
logoВинисиус Жуниор
logoЭндрик
logoАрда Гюлер
logoФедерико Вальверде
logoТибо Куртуа
logoБраим Диас
logoКилиан Мбаппе
logoАнтонио Рюдигер
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoДани Себальос
logoЛукас Васкес
logoДжуд Беллингем
logoРодриго
logoАндрей Лунин
logoЛука Модрич
logoОрельен Тчуамени
logoАталанта
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФран Гарсия
logoСерхио Местре
logoЧема Андрес
logoДавид Хименес Корредор
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