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Куртуа о 0:2: «Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы сейчас. «Реалу» не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания»

Тибо Куртуа прокомментировал поражение «Реала» в Лиге чемпионов.

В матче пятого тура мадридский клуб уступил в гостях «Ливерпулю» – 0:2. Во втором тайме при счете 0:1 форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

«Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы на данный момент. Играть на «Энфилде» всегда непросто.

Мы хорошо защищались, особенно в первом тайме, но в атаке не все получалось, мы с трудом создавали моменты. В контратаках нам не удавалось сделать последний пас.

Во втором тайме они рано открыли счет, и, к сожалению, мы не забили с пенальти. Нам не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания.

Мы те, кто мы есть, и «Реал» будет продолжать бороться. Мы проиграли более сильной команде, но все в порядке.

Это усложняет нам задачу попадания в восьмерку, но мы должны постараться победить «Аталанту» и выиграть два оставшихся матча», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

«Реал» на 24-м месте, безумные камбэки, русский сюрприз, рекорд по голам за 24 года. Главное в ЛЧ

«Ливерпуль» убрал «Реал»! Мбаппе провалился, а у Слота сияли даже дублеры

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
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