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Амарал о «Спартаке»: «Народный клуб, как «Реал» и «Бенфика» – по размеру и давлению СМИ. За 20 лет чемпионами стали один раз, но каждый год ждут этого. 90-е – годы великой славы»

Томаш Амарал сравнил статус «Спартака» и «Реала».

– Каким клубом является «Спартак» по размеру, количеству болельщиков и спросу?

– Начнем с того, что это народный клуб. И я раньше говорил, что размер клуба и давление СМИ, которое существует вокруг него, в России это как «Бенфика» или «Реал Мадрид».

Мы говорим о клубе, который за последние 20 лет выигрывал чемпионат один раз, но каждый год есть ожидание, что это произойдет.

– Но оправдано ли это ожидание?

– У этого есть основание, потому что это история клуба. Учитывая 90-е годы, которые были временами великой славы.

– До появления «Зенита»?

– Не только. До появления «Зенита» клуб уже несколько лет был без побед.

Это клуб, который заслуживает того, чтобы снова пережить те славные годы, но ему придется осознать, что ему необходимо структурировать себя, чтобы последовательно добиваться такого успеха.

Я уже говорил, что «Спартак» – это что-то вроде «Бенфики» или «Реала» в России.

– Каково было иметь дело с давлением средств массовой информации, которого у вас никогда не было?

– Давление СМИ на такой клуб, как «Спартак», и в такой стране, как Россия, отличается от того, что вы видите в Португалии или Испании. На спортивного директора оказывается большое давление.

Это тоже был новый познавательный опыт, но я был настолько сосредоточен на том, что считал лучшим для клуба, что впоследствии упустил из виду то, что мог сказать комментатор, журналист или блогер в Telegram-каналах, у которых в России много влияния. Но я не собирался менять взгляд на вещи или работу из-за давления со стороны средств массовой информации.

– Было много агрессии?

– Да, была некоторая агрессия. В прямом контакте и в социальных сетях.

В случае некоторых блогеров громче всего говорила не только их страсть к «Спартаку» или футболу. Для нее были другие причины.

Но я бы никогда не изменил свои действиями под давлением, будь то блогер или агент, – сказал бывший спортивный директор красно-белых в интервью Maisfutebol.

Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»

Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»

Опубликовано: Полина Антохина
logoпремьер-лига Россия
Томаш Амарал
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