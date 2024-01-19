Томаш Амарал: «Спартак» – народная команда. Очень страстный клуб, хочу увидеть это по болельщикам»

Новый спортивный директор «Спартака» высказался о философии клуба.

– Как вы понимаете философию «Спартака»?

– Я вижу, что «Спартак» – очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился, и хочу увидеть это по болельщикам.

«Спартак» – народная команда, и только вместе с фанатами он может добиться успеха.

– Как вы относитесь к тому, что «Спартак» – исторически атакующая команда?

– Я понимаю футбол так же: ты должен атаковать. Конечно, важны баланс, организация, но футбол – это про удовольствие. Он не может быть скучным, он должен дарить эмоции. Только через умную атакующую игру можно прийти к победам, – сказал .

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