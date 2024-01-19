Томаш Амарал: «Спартак» – народная команда. Очень страстный клуб, хочу увидеть это по болельщикам»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Томаш Амарал Футбол

Новый спортивный директор «Спартака» высказался о философии клуба.

– Как вы понимаете философию «Спартака»?

– Я вижу, что «Спартак» – очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился, и хочу увидеть это по болельщикам.

«Спартак» – народная команда, и только вместе с фанатами он может добиться успеха.

– Как вы относитесь к тому, что «Спартак» – исторически атакующая команда?

– Я понимаю футбол так же: ты должен атаковать. Конечно, важны баланс, организация, но футбол – это про удовольствие. Он не может быть скучным, он должен дарить эмоции. Только через умную атакующую игру можно прийти к победам, – сказал Томаш Амарал.

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21 комментарий
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c "фан уйди" страстных болельщиков не скоро увидит
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Определение "народная" команда просто слух режет. Сами придумали и теперь везде вещают. Какой народ представляет Спартак? А что за другие команды другие народы болеют? Или команда на деньги болельщиков существует и те политику определяют.Да,надо признать,что количество болельщиков красно белых велико,больше чем у других, но причем тут "народная"? Да,популярная команда,но не более. Не надо сову на глобус...Смешно выглядеть не будете.
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Ответ Кузя Гитарист
Это борщ
и фанатов спартака мы больше не увидим (если они сдержат своё слово) , а спартаковские кузмичи это весьма пожилые люди, там со страстью не очень.

сравнивая, по прошлому году, атмосферу на стадионах-
спартак где то во второй восьмерке по поддержке
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Ответ Владимир Молявин
Согласен с ним.
поддержка спартачка в прошлом году на стадионе была , мягко говоря, не очень.
Фанатов нет и не будет, если слово фанов хоть что то стоит, а простые болелы у спартака из90-стых. Короче это люди хорошенько старше 50
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Ответ Питекантроп
Алекперов это народ. Понятно)
Интеллектуал. Понятно))
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Спартак - народная команда.
Зенит - международная.
В этом вся разница :))
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Переборщил
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Ответ angry horse
Опять спартачок наступает на одни и те же грабли, приглася какого-то очередного заморского жулика-проходимца попилить тушинский бюджет😁
Так Тушинского бюджета нет, они сами отмывают деньги спёртые из бюджета России, а Спартак это просто прачечная. Кстати он был прачечной всю свою историю. , начиная со Старостиных и заканчивая Федуном. С чего бы ему менять суть своего существования ?
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