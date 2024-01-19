Томаш Амарал: «Спартак» – народная команда. Очень страстный клуб, хочу увидеть это по болельщикам»
Новый спортивный директор «Спартака» высказался о философии клуба.
– Как вы понимаете философию «Спартака»?
– Я вижу, что «Спартак» – очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился, и хочу увидеть это по болельщикам.
«Спартак» – народная команда, и только вместе с фанатами он может добиться успеха.
– Как вы относитесь к тому, что «Спартак» – исторически атакующая команда?
– Я понимаю футбол так же: ты должен атаковать. Конечно, важны баланс, организация, но футбол – это про удовольствие. Он не может быть скучным, он должен дарить эмоции. Только через умную атакующую игру можно прийти к победам, – сказал Томаш Амарал.
Новый спортивный директор «Спартака» – главный скаут «Бенфики». Нашел Дарвина Нуньеса и женился на русской
сравнивая, по прошлому году, атмосферу на стадионах-
спартак где то во второй восьмерке по поддержке
Фанатов нет и не будет, если слово фанов хоть что то стоит, а простые болелы у спартака из90-стых. Короче это люди хорошенько старше 50
Зенит - международная.
В этом вся разница :))