Газизов о работе в «Спартаке»: «Представить не мог, что «телеграмная» война влияет на принятие некоторых решений – это нонсенс. Когда «въехал», уже было поздно»

Шамиль Газизов высказался об опыте работы в «Спартаке».

Газизов, ставший генеральным директором махачкалинского «Динамо», ранее занимал аналогичную должность в московском клубе.

– Если подытожить время в «Спартаке», то с профессиональной точки зрения положительно его оцениваете?

– Только положительно. Ну, а что? Такого опыта за деньги не купишь. Я узнал очень много людей. Познакомился со многими болельщиками.

Но не ожидал, что такая «телеграмная» война развернется. Я‑то думал: «Что мне на эти публикации внимание обращать?» Даже представить не мог, что это все влияет на принятие некоторых решений. Когда я в это «въехал», уже было поздно.

– Вы считаете, что просчитались только в этом, или были какие‑то еще ошибки?

– Только в этом.

– То есть недооценили болельщиков или журналистов с весомыми Telegram‑каналами.

– Да. Telegram‑каналы и влияние медиа на принятие решений первым лицом. Я думал, что столько лет в футболе нахожусь, что все понимаю. И тут Федун столько лет в футболе, что казалось, будто он понимает, что вокруг просто люди, которые кормятся на определенных делах. И то, что они влияли на решения – это нонсенс. При этом когда я пришел, то понимал, что подрезал всю эту толпу, – сказал Газизов.