Газизов о «Спартаке»: «Профессионалам там тяжело. Какой-то детский сад: идут «телеграмные войны», смотрят даже то, что люди в комментариях пишут»
Газизов работал генеральным директором московского клуба с июля по декабрь 2020 года.
– Представляете, насколько это большой клуб? Там «телеграмные войны», о которых я раньше даже представления не имел. Сначала не обращал на них внимания, не понимал, что за «телеграмные войны». Я делал все, как мне сказало первое лицо, с ним договорился, а оказалось, что там все куда сложнее. В клубе смотрят, кто что сказал, какие комментарии у людей. Это какой-то детский сад.
– Слишком сильное влияние медиа?
Огромное! Смотрели даже то, что просто люди в комментариях пишут. Я говорил: «Мы на этом основываемся?» Это для меня очень большой урок. Там идет медиавойна.
– Надо уметь плести интриги?
– Профессионалам там тяжело. Я не считаю себя абсолютным профи. Но человеку с периферии там непросто. Я привык работать чуть по-другому, – заявил генеральный директор махачкалинского «Динамо».
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