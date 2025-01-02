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Куртуа о клубном ЧМ: «Руководящие органы не думают об игроках. Трудно найти правильный подход»

Тибо Куртуа высказался об увеличении количества матчей на клубном ЧМ.

На обновленном клубном ЧМ сыграют 32 команды. Турнир пройдет в США в июне-июле 2025 года.

«FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – Спортс’‘) пытается защитить игроков, но полагаю, другие руководящие органы не думают об этом.

Клубный чемпионат мира должен существовать, но весьма трудно найти к нему правильный подход. Я думаю, клубы хотят помочь, но мы все следуем правилам и календарю, который нам дают», – сказал вратарь «Реала».

Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Футболистам не хватает отдыха»

Перес о календаре: «ФИФА увеличила количество пауз, УЕФА – число матчей в своих турнирах, появился клубный ЧМ. Все это ради большего дохода, никто не думает об устойчивости спорта»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CNN
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