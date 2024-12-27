Карвахаль о календаре: «Чтобы люди видели Винисиуса, Мбаппе, Беллингема на лучшем уровне, он должен быть гораздо легче. Это чистый бизнес – больше игр, больше людей зарабатывают деньги»

Даниэль Карвахаль высказался о перегруженном футбольном календаре.

– Если говорить обо всех этих травмах, все сильнее разгораются дебаты по поводу огромного количества матчей, которые проводят игроки топ-клубов. Ходили разговоры даже о возможной забастовке футболистов. Твой собственный партнер по сборной, Родри, высказался на этот счет несколько месяцев назад. Что ты думаешь по этому поводу?

– Это очень сложная тема. В конце концов, количество игроков старта в своих клубах, которые играют в трех соревнованиях и являются стартовыми в сборной, сводится к очень, очень скудной квоте, мы говорим о 50-60 футболистах.

Нагрузка, которую несут эти 50 человек по сравнению, при всем уважении, с игроком «Леганеса », например, – это не одно и то же. Но это также входит в зарплату, не так ли? Я говорю и о себе, даже если сейчас я травмирован. Мы ни разу не говорили, что нужно меньше играть и меньше платить.

Мы видим, что такое большое количество матчей приводят к травмам. И хотя составы больше, даже если говорят, что их можно менять, у меня много друзей или знакомых, которые говорят мне: «Я хочу пойти посмотреть этот матч», и они хотят увидеть Винисиуса , Мбаппе , Беллингема … На их лучшем уровне. Они не хотят, чтобы мы выглядели уставшими или плохо выступали. Чтобы было так, нужно составить гораздо более легкий календарь; в противном случае это невозможно.

– Вы, ребята, в этом году участвуете не менее чем в семи соревнованиях. В случае выхода в финал всех турниров получится 70 матчей.

– И между ними пять перерывов на сборные, что влечет за собой переезды: некоторые пересекают океаны, как бразильцы или Феде [Вальверде]. В конце концов, это не только матчи, это еще и поездки, собрания, слишком мало времени дома. Это перегружает, невозможно поддерживать такой уровень каждые три дня.

Однако не мы решаем. Мы видим, что это чистый бизнес: больше игр, больше денег, больше людей зарабатывают деньги. В этом и заключается суть вопроса, – сказал защитник «Реала».