Генич посетил ледовое шоу Навки «Щелкунчик»: «Потрясающее представление, полный зал! Валиева и Тарасова – 👍🏻»

Константин Генич похвалил шоу с участием Камилы Валиевой и Евгении Тарасовой.

Футбольный комментатор «Матч ТВ» посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» вместе с семьей. Он выложил фото и видео из дворца спорта «Мегаспорт» в своем телеграм-канале.

«Семейный вайб на ледовом шоу «Щелкунчик» ⛸️🔝. Потрясающее представление! Полный зал 😱.

Валиева и Тарасова – 👍🏻» – написал Генич .

Фото: t.me/kgenich/4204