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Генич посетил ледовое шоу Навки «Щелкунчик»: «Потрясающее представление, полный зал! Валиева и Тарасова – 👍🏻»

Константин Генич похвалил шоу с участием Камилы Валиевой и Евгении Тарасовой.

Футбольный комментатор «Матч ТВ» посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» вместе с семьей. Он выложил фото и видео из дворца спорта «Мегаспорт» в своем телеграм-канале. 

«Семейный вайб на ледовом шоу «Щелкунчик» ⛸️🔝. Потрясающее представление! Полный зал 😱.

Валиева и Тарасова – 👍🏻» – написал Генич.

Фото: t.me/kgenich/4204

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoТатьяна Навка
logoКонстантин Генич
logoЕвгения Тарасова
logoКамила Валиева
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
ледовые шоу
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