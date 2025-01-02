Генич посетил ледовое шоу Навки «Щелкунчик»: «Потрясающее представление, полный зал! Валиева и Тарасова – 👍🏻»
Константин Генич похвалил шоу с участием Камилы Валиевой и Евгении Тарасовой.
Футбольный комментатор «Матч ТВ» посетил ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» вместе с семьей. Он выложил фото и видео из дворца спорта «Мегаспорт» в своем телеграм-канале.
«Семейный вайб на ледовом шоу «Щелкунчик» ⛸️🔝. Потрясающее представление! Полный зал 😱.
Валиева и Тарасова – 👍🏻» – написал Генич.
Фото: t.me/kgenich/4204
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем