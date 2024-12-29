Татьяна Навка: «Я уверена, что Валиева вернется в спорт и докажет. Еще два цикла она точно сможет продержаться»

Татьяна Навка уверена, что Камила Валиева вернется в спорт после дисквалификации.

Об этом она сказала Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Валиева была дисквалифицирована за допинг на четыре года. Срок ее отстранения завершится 25 декабря 2025 года.

Навка: Я уверена в этом, что она вернется в спорт и докажет. Она еще такая маленькая, я считаю. Посмотри на Загитову, какая она сейчас: худая, стройная, прыгает эти свои тройные, которые прыгала и в… Ну, понятно, что не все, но ей и не нужно. А всего-то прошло ничего. Я выиграла Олимпиаду в 30 лет. Туктамышевой сколько лет?

Траньков: 27.

Навка: Так что я уверена, что еще два цикла она точно сможет продержаться.

Траньков: Я тоже выигрывал Олимпиаду в 30. Как ты думаешь, что лучше: в 30 выиграть или в 17? Такая большая слава к тебе пришла за 30, как и ко мне.

Навка: Сейчас надо отдать должное многому. Во-первых, спасибо большое Первому каналу, что вы так любите, поддерживаете фигурное катание. Эти все подкасты, вот у тебя прекрасная передача, где ты гид по фигурному катанию. Это же просто невозможно, даже мне так интересно послушать, потому что столько всего за эти годы в спорте поменялось, тем более зрителю, который не разбирается.

Плюс деньги платят нашим спортсменам, когда они выступают на всех этапах Гран-при. Плюс после спорта они могут себя проявить и как ведущие. Или вот Камила пошла учиться, я уверена, она тоже найдет себя. Анечка (Щербакова) тоже себя ищет в разных сферах деятельности.

То есть сейчас намного проще после того, как ты в 17-18-20 лет — все, ты уже звезда, ты добился того, к чему шел всего 10 лет, а не 20. У тебя вообще весь мир у твоих ног, если мозги на месте есть. И у родителей тоже — в этом возрасте еще нужны родители, которые тоже помогают и подсказывают.