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Татьяна Навка: «На Олимпиаде вся страна болела за Валиеву. После того, что произошло, еще больше все за нее болели»

Татьяна Навка рассказала, что на Олимпиаде в Пекине болела за Камилу Валиеву.

Об этом она сказала Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале. 

Золото в личных соревнованиях выиграла Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала. Камила Валиева заняла четвертое место на фоне антидопингового разбирательства, которое началось после командного турнира. 

Траньков: Из трех девчонок в Пекине ты за кого болела?

Навка: Тогда вся страна болела, конечно, за Валиеву. При всей любви к Анечке [Щербаковой] — она невероятная, с ней так легко, такая нежная, такая умная, просто интеллигентная. Я думаю, что она еще даже не раскрыла себя настолько, насколько Аня может раскрыться.

Во-первых, в тот год Валиева вышла на всех соревнованиях первой, и, конечно, мы все болели за Камилу. Потом, после того, что произошло, еще больше все за нее болели.

Траньков: Ты одна из первых ее пригласила к себе в шоу сразу после отстранения. Ты не боялась осуждения?

Навка: Я даже об этом не думала.

Траньков: Для тебя талант важнее всего остального?

Навка: А какое может быть осуждение, от кого? У меня даже в голове этого не было. Я хотела ее поддержать, и я знала, что ей нужно это. Потому что если ее не вытащить из этой трясины, то она может оттуда и не выйти. Поэтому для меня важно было поддержать, чтобы она каталась, потому что я надеюсь, что все закончится — остался всего лишь год, а что такое год — и она придет в форму.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoКамила Валиева
logoОлимпиада-2022
logoсборная России
женское катание
logoМаксим Траньков
logoТатьяна Навка
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