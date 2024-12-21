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Песков о Валиевой в роли Крысиной королевы в шоу Навки: «Камила великолепна. Она чемпионка и королева наших сердец»

Дмитрий Песков назвал Камилу Валиеву королевой сердец.

20 декабря Валиева дебютировала в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» в роли Крысиной королевы. 

«Камила Валиева великолепна. Она чемпионка и королева наших сердец», — сказал пресс-секретарь президента РФ после спектакля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ледовые шоу
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женское катание
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