Татьяна Навка: «Валиевой очень идет роль Крысиной королевы. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса»
Навка рассказала, что Валиева обрадовалась предложению сыграть Крысиную королеву.
Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» проходит в эти дни в Москве. Камила Валиева исполняет роль Крысиной королевы.
«Да, раньше она была то Спящая красавица, то Настенька в «Аленьком цветочке», добрая девочка. Она так обрадовалась, ее даже уговаривать не пришлось. Сказала, как здорово, как интересно.
Она положительно отреагировала, ей очень идет эта роль, и она набирает с каждым днем. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса», – сказала Навка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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