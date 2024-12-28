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Татьяна Навка: «Валиевой очень идет роль Крысиной королевы. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса»

Навка рассказала, что Валиева обрадовалась предложению сыграть Крысиную королеву.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» проходит в эти дни в Москве. Камила Валиева исполняет роль Крысиной королевы.

«Да, раньше она была то Спящая красавица, то Настенька в «Аленьком цветочке», добрая девочка. Она так обрадовалась, ее даже уговаривать не пришлось. Сказала, как здорово, как интересно.

Она положительно отреагировала, ей очень идет эта роль, и она набирает с каждым днем. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса», – сказала Навка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
женское катание
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