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Артета о камбэке и 3:1 с «Брентфордом»: «Когда пропускаешь быстрый гол, приходится покорять гору, но «Арсенал» был вознагражден. Важная победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги игры с «Брентфордом».

Лондонский клуб выиграл матч 19-го тура АПЛ со счетом 3:1. «Канониры» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков, и отстают от «Ливерпуля» на 6 баллов. У мерсисайдцев есть игра в запасе. 

«Важная победа. У «Брентфорда» очень хорошая команда, их хорошо тренируют, и они отлично играют дома. Когда пропускаешь быстрый гол, приходится покорять гору, но в итоге мы были вознаграждены».

Об отсутствии Кая Хавертца

«Некоторые игроки чувствовали себя не очень хорошо. Нам пришлось внести кое-какие изменения, но, кого бы мы ни выпустили, они готовы. Итану [Нванери] 17 лет, но он отлично сыграл.

Об очередном голе со стандарта

«Это было хорошо. Когда соперник обороняется так глубоко, нужно создавать хаос в штрафной [при стандартах]. 

Об отставании от «Ливерпуля» 

«Мы можем только выиграть наш следующий матч и смотреть, что будет дальше. [Результаты соперников] не в наших руках. В наших руках только то, чтобы мы побеждали сами», – сказал Артета. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NBC Sports
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoМикель Артета
logoИтан Нванери
logoКай Хавертц
logoЛиверпуль
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