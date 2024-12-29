Каррагер о победителе АПЛ: «Ливерпуль» будет трудно догнать, если у него не будет травм основы. «Арсенал» страдает от них больше всего. «Челси» финиширует 3-м, «Сити» – 4-м»

Джейми Каррагер поделился прогнозом о победителе АПЛ в текущем сезоне.

«Ливерпуль» или «Арсенал ». Энцо Мареска отлично поработал в «Челси » в этом сезоне. Я не был уверен, когда клуб решил не оставлять Маурисио Почеттино прошлым летом, но они назначили тренера с определенным профилем, и Мареска собрал команду воедино. Говоря об этом, я согласен с ним, что «Челси » не совсем готов стать чемпионом. Им понадобится еще один вратарь и центральный защитник, прежде чем они смогут пройти всю дистанцию.

Самая большая проблема Арсенала сейчас – это травмы. Им удалось избежать слишком большого количества сбоев за последние два года, но сейчас другая ситуация. Микель Артета найдет ответы, чтобы гарантировать, что команда улучшится во второй половине сезона, и они накопили ценный опыт гонки. Если они к марту они еще будут близки [к титулу], это заставит их поверить.

Но я рассуждаю головой и сердцем, когда говорю, что «Ливерпуль» будет на первом месте. Варианты Арне Слота в атаке – самые сильные в Премьер-лиге. За «Ливерпуль » можно беспокоиться только в случае травм их основных игроков. Если они смогут их избежать, их будет трудно догнать.

«Челси» финиширует третьим, и, несмотря на их проблемы, я вижу, что «Манчестер Сити» финиширует последним в первой в четвертке», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».