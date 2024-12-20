Мантуан о паспорте РФ: «Никогда не думал, если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, очень люблю ее»
Густаво Мантуан высказался о возможном получении гражданства РФ.
– Как относишься к натурализации бразильцев, в частности, Дугласа Сантоса?
– Думаю, это интересно. Дуглас здесь уже, кажется, шестой сезон. Он хорошо знает страну, лигу и вообще все, поэтому я считаю, что если он получил гражданство, то по заслугам.
Думаю, что это хорошо влияет на лигу и связи между странами.
– Задумывался о том, чтобы получить российское гражданство?
– Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем.
Россия – удивительная страна, которая приняла меня очень хорошо. Очень люблю ее, – сказал полузащитник «Зенита».
Мантуан выступает за «Зенит» с июля 2022 года после перехода из «Коринтианса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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