Мантуан о паспорте РФ: «Никогда не думал, если это должно произойти, то со временем. Россия – удивительная страна, очень люблю ее»

Густаво Мантуан высказался о возможном получении гражданства РФ.

– Как относишься к натурализации бразильцев, в частности, Дугласа Сантоса?

– Думаю, это интересно. Дуглас здесь уже, кажется, шестой сезон. Он хорошо знает страну, лигу и вообще все, поэтому я считаю, что если он получил гражданство, то по заслугам.

Думаю, что это хорошо влияет на лигу и связи между странами.

– Задумывался о том, чтобы получить российское гражданство?

– Нет, никогда об этом так не думал, но это ситуация, которая зависит не только от меня, а от разных факторов, есть закон. Если это должно произойти, то со временем.

Россия – удивительная страна, которая приняла меня очень хорошо. Очень люблю ее, – сказал полузащитник «Зенита ».

Мантуан выступает за «Зенит» с июля 2022 года после перехода из «Коринтианса».