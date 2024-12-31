«Реал» ожидает, что Трент подпишет предварительное соглашение в январе. Защитнику «Ливерпуля» предлагают контракт на срок не менее 4 лет (The Athletic)

«Реал» рассчитывает предварительно согласовать переход Трента Александер-Арнолда.

Напомним, контракт защитника с «Ливерпулем » истекает 30 июня. С 1 января Трент сможет вести переговоры с другими клубами.

Как сообщает The Athletic, после неофициальных контактов «Реала » с окружением Трента во второй половине ноября защитник склонялся к переходу в мадридский клуб. В «Реале» ожидают, что Александер-Арнолд подпишет предварительное соглашение в январе.

Отмечается, что «Реал» предложил Тренту соглашение на срок не менее 4 лет и значительный бонус за подписание контракта.