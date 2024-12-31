«Реал» ожидает, что Трент подпишет предварительное соглашение в январе. Защитнику «Ливерпуля» предлагают контракт на срок не менее 4 лет (The Athletic)
«Реал» рассчитывает предварительно согласовать переход Трента Александер-Арнолда.
Напомним, контракт защитника с «Ливерпулем» истекает 30 июня. С 1 января Трент сможет вести переговоры с другими клубами.
Как сообщает The Athletic, после неофициальных контактов «Реала» с окружением Трента во второй половине ноября защитник склонялся к переходу в мадридский клуб. В «Реале» ожидают, что Александер-Арнолд подпишет предварительное соглашение в январе.
Отмечается, что «Реал» предложил Тренту соглашение на срок не менее 4 лет и значительный бонус за подписание контракта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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