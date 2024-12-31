«Ливерпуль» отказался продавать Трента в «Реал» в январе. Мадридцы планируют подписать защитника летом бесплатно (The Times)

«Ливерпуль» не отпустил Трента Александер-Арнолда в «Реал» зимой.

По информации The Times, во вторник «Ливерпуль » отклонил предложение «Реала » о трансфере защитника в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы отказались обсуждать возможную сумму трансфера.

Ранее сообщалось , что Трент может подписать с «Реалом» предварительное соглашение о трансфере летом. Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает 30 июня.