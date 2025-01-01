Джуд Беллингем: «В новом году хочу больше трофеев, прежде всего. Поддержка болельщиков важна»

Джуд Беллингем надеется выиграть трофеи с «Реалом» в 2025 году.

«В новом году я хочу выиграть больше трофеев, это самое главное. Но также очень важна поддержка болельщиков», – сказал полузащитник «Реала » в интервью клубным медиа.

В 2024 «Реал» выиграл пять трофеев – Ла Лигу , Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок ФИФА.

«Реал» показал 5 трофеев 2024 года перед открытой тренировкой. Клуб повторил рекорд 2017-го