Джуд Беллингем: «В новом году хочу больше трофеев, прежде всего. Поддержка болельщиков важна»
Джуд Беллингем надеется выиграть трофеи с «Реалом» в 2025 году.
«В новом году я хочу выиграть больше трофеев, это самое главное. Но также очень важна поддержка болельщиков», – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубным медиа.
В 2024 «Реал» выиграл пять трофеев – Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок ФИФА.
«Реал» показал 5 трофеев 2024 года перед открытой тренировкой. Клуб повторил рекорд 2017-го
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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