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«Реал» показал 5 трофеев 2024 года перед открытой тренировкой. Клуб повторил рекорд 2017-го

В «Реале» назвали 2024 год одним из лучших в истории клуба.

Перед сегодняшней открытой тренировкой «Реал» представил 5 титулов, завоеванных в 2024 году. Мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок ФИФА.

«Реал» завершает успешный и незабываемый 2024 год, в котором он завоевал пять титулов, чего добивался лишь однажды за свою 122-летнюю историю – в 2017 году.

Наша команда завершает год с Лигой чемпионов, Ла Лигой, Суперкубком Европы, Суперкубком Испании и Межконтинентальным Кубком и продолжает расширять легендарный список трофеев», – говорится в заявлении клуба.

Фото: realmadrid.com

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСуперкубок Европы
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
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