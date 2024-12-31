«Реал» показал 5 трофеев 2024 года перед открытой тренировкой. Клуб повторил рекорд 2017-го
В «Реале» назвали 2024 год одним из лучших в истории клуба.
Перед сегодняшней открытой тренировкой «Реал» представил 5 титулов, завоеванных в 2024 году. Мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок ФИФА.
«Реал» завершает успешный и незабываемый 2024 год, в котором он завоевал пять титулов, чего добивался лишь однажды за свою 122-летнюю историю – в 2017 году.
Наша команда завершает год с Лигой чемпионов, Ла Лигой, Суперкубком Европы, Суперкубком Испании и Межконтинентальным Кубком и продолжает расширять легендарный список трофеев», – говорится в заявлении клуба.
Фото: realmadrid.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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