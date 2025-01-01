Винисиус: «Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе, это «Реал»

Винисиус хочет выиграть с «Реалом» больше трех титулов в этом сезоне.

«[Открытая тренировка] – это здорово, потому что они находят общий язык с нами и дают нам хорошую энергию, силу на оставшуюся часть сезона.

Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Мы должны продолжать в том же духе, потому что это «Реал Мадрид », – сказал бразильский вингер.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл Ла Лигу , Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.