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Винисиус: «Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе, это «Реал»

Винисиус хочет выиграть с «Реалом» больше трех титулов в этом сезоне.

«[Открытая тренировка] – это здорово, потому что они находят общий язык с нами и дают нам хорошую энергию, силу на оставшуюся часть сезона.

Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Мы должны продолжать в том же духе, потому что это «Реал Мадрид», – сказал бразильский вингер.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
болельщики
logoВинисиус Жуниор
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