Винисиус: «Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе, это «Реал»
Винисиус хочет выиграть с «Реалом» больше трех титулов в этом сезоне.
«[Открытая тренировка] – это здорово, потому что они находят общий язык с нами и дают нам хорошую энергию, силу на оставшуюся часть сезона.
Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Мы должны продолжать в том же духе, потому что это «Реал Мадрид», – сказал бразильский вингер.
В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем