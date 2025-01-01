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Глушаков об иностранных тренерах в РПЛ: «Не все соответствуют уровню. Надо менять концепцию: если взять в штаб наших молодых специалистов, у них неплохо может получиться»

Денис Глушаков оценил уровень иностранных тренеров, работающих в России.

– Соответствуют ли уровню РПЛ иностранные тренеры и должны ли они сейчас работать у нас?

– Не все соответствуют уровню. Вот недавно Шатов возглавил «Урал» – молодой парень, свой, помог городу. У него, может, сначала не получалось, но он набивает шишки и получает опыт.

Надо клубам начинать менять концепцию в выборе главных тренеров. Если взять в тренерский штаб наших молодых тренеров, у них неплохо может получиться. У игроков бывают разные характеры, так же и у тренеров – кто-то мягкий, кто-то жесткий. Для этого игрокам помогают помощники тренеров: футболисты с ними общаются, доносят мысли, а те передают идеи уже главному тренеру. Это психология, большой механизм, нам нужно доверять молодым тренерам.

– Но все же – иностранные тренеры нужны?

– Смотря какие. Станкович в конце сезона показал результат, а у Николича, которого мы все знали, пока не идет. Есть много закулисных игр, которых мы не знаем.

– На какие закулисные игры вы намекаете?

– Ставят тренеров, с кем удобно работать. Тот же спортивный директор общается с тренером, с которым ему будет удобно работать и подбирать игроков. Все действуют в своих интересах, – сказал полузащитник «Химок». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoУрал
logoХимки
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoОлег Шатов
logoДеян Станкович
logoПервая лига
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