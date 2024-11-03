Ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России пройдут 26-28 ноября. ЦСКА играет во вторник, «Спартак» и «Зенит» – в среду, матч «Локо» – «Динамо» в четверг
РФС утвердил даты ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26 ноября (вторник)
27 ноября (среда)
20:30. «Ростов» – «Спартак»
28 ноября (четверг)
19:30. «Локомотив» – «Динамо» Москва
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
26 ноября (вторник)
16:00. «Тюмень» – «Краснодар»
18:15. «Шинник» – «Акрон»
27 ноября (среда)
16:00. «Урал» – «Химки»
18:15. «Сочи» – «Динамо» Махачкала
В расписании указано московское время.
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