«Спартаку» тяжело в гостях у ЦСКА – в РПЛ побед нет с 2017 года. Прервет ли Станкович серию?

В эти выходные пройдет главное дерби страны. ЦСКА примет «Спартак» в 14-м туре РПЛ – встреча соседей по таблице и битва сербских тренеров.

ЦСКА – небольшой фаворит, а ключевым фактором является домашнее поле. Ничья или поражение красно-белых на «ВЭБ Арене» – уже традиция.

«Спартак» не обыгрывает ЦСКА в гостях 7 лет

Такая серия наблюдается именно в РПЛ. Последняя победа «Спартака» случилась на финише чемпионского сезона-2016/17. Тогда команды в первом тайме обменялись голами – отличились Луис Адриано и Алексей Березуцкий. А после перерыва красно-белые почти сразу вышли вперед – забил Денис Глушаков с передачи Ивелина Попова. В итоге его гол оказался победным. Это было первое поражение ЦСКА на новом стадионе «ВЭБ Арена» в рамках чемпионата России. И последняя победа «Спартака» в гостях у армейцев в РПЛ.

С тех пор прошло 7 лет – за это время ЦСКА играл дома с красно-белыми 8 раз. Однажды «Спартак» на «ВЭБ Арене» все же выиграл – в 2022 году. Правда, в Кубке России. В РПЛ неизменно – ничья или поражение.

В последних двух матчах команды выдали две разные ничьи – огненные 2:2 в 2022-м и унылые 0:0 этой весной (впервые за 21 год). И все же это некоторый прогресс красно-белых – перед этим было три поражения подряд.

Однако если рассматривать игры во всех турнирах и на любом поле, то тут вырисовывается иная картина. Для «Спартака» – более красочная.

«Спартак» не проигрывает ЦСКА последние 5 матчей во всех турнирах

Да, в последних 5 матчах на любом поле и во всех турнирах у красно-белых против армейцев 3 ничьих и 2 победы. Одна победа случилась в полуфинале Кубка России в 2022-м. В той игре Зелимхан Бакаев на 21-й минуте реализовал пенальти, а в конце первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве из-за удаления Жана-Филиппа Гбамена.

Вторая победа была в сезоне-2022/23. В пламенном триллере – 3 гола, дубль Квинси Промеса, 2 красные карточки, отмененный пенальти на 86-й и незабитый пенальти на 90-й. Футбол после матча обсуждали гораздо меньше скандальных моментов.

ЦСКА же в последний раз обыгрывал «Спартак» в 2022-м – помогли голы Юсуфа Языджи и Бахтиера Зайнутдинова. Получается любопытная тенденция: «Спартак» не побеждает ЦСКА в гостях 7 лет в РПЛ, но не проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.

И все-таки, кто фаворит?

В предстоящем дерби букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам – 2.45 против 3.00 у гостей. Домашнее поле – не единственный ключевой элемент. ЦСКА подходит к дерби на 9-матчей серии без поражений во всех турнирах.

Есть и факторы против. В последнем туре банда Марко Николича не смогла обыграть «Факел», играя в большинстве с 66-й минуты. А три поражения в текущем сезоне РПЛ армейцы потерпели именно от сильных соперников – «Краснодара», «Локомотива» и «Зенита».

Возможно, у Деяна Станковича есть шанс прервать безвыигрышную серию «Спартака» в гостях у ЦСКА?

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press