  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карасев обслужит игру «Ростов» – «Спартак» в Кубке России, Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо»
5

Карасев обслужит игру «Ростов» – «Спартак» в Кубке России, Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо»

Назначены арбитры на матчи Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

27 ноября (среда)

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Артур Федоров; инспектор – Алексей Тюмин. 

«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов. 

28 ноября (четверг)

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

Путь регионов. 1/4 финала

26 ноября (вторник)

«Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Шинник» – «Акрон»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков. 

27 ноября (среда)

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар. 

«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
logoФОНБЕТ Кубок России
Сергей Чебан
logoСергей Сергеевич Иванов
Артем Любимов
logoПавел Кукуян
logoсудьи
logoСергей Карасев
Егор Егоров
logoЦСКА
logoУрал
logoСпартак
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
logoТюмень
logoРостов
logoЛокомотив
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoШинник
logoЗенит
logoАкрон
logoКраснодар
logoСочи
logoДинамо Махачкала
logoПервая лига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пике заявил, что Лопетеги и Рамос просили его извиниться из-за позиции по независимости Каталонии. Футболист выбросил «в мусорное ведро» бумагу от экс-тренера Испании
712 минут назад
Салах о контракте с «Ливерпулем»: «Уже почти декабрь, а я не получал предложений. Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»
3029 минут назад
«Зенит» выиграет РПЛ с вероятностью 64,3%. Шансы «Краснодара» – 28,7%, «Локо» – 5,3%, «Спартака» – 1,1% (Opta)
2045 минут назад
Аморим заставил игроков «МЮ» поблагодарить фанатов после ничьей с «Ипсвичем»
858 минут назад
Нагучев о критике гендиректора «Пари НН»: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»
105сегодня, 09:06
Первый в истории Спортса’’ праздничный квиз! Отмечаем день рождения 2 декабря на «ВТБ Арене»
сегодня, 09:00
«Мадриду» интересен Субименди из «Сосьедада», отступные – 60 млн евро. Родри не рассматривают
27сегодня, 08:59
Кин об «МЮ»: «Сейчас это середняк АПЛ. Многие клубы серьезно опережают его. Амориму предстоит огромная работа»
11сегодня, 08:43
Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»
69сегодня, 08:26
Джикия намерен вернуться в сборную: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы рассматриваться. Обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим»
17сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Матч с Мексикой в 2025-м маловероятен. Мы были в контакте, но сейчас нет активных переговоров». Генсек РФС Митрофанов о сборной России
3 минуты назад
«РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Сильная лига с хорошими легионерами и российскими игроками». Хавбек «Спартака» Маркиньос о чемпионате России
515 минут назад
ЦСКА сыграет с «Рубином». Армейцы, приходите на кубковый домашний матч против казанцев!
21 минуту назадРеклама
Титов о Соболеве в «Зените»: «Он ушел за чемпионством – команда идет первой. Возможно, отчасти прав. Александр – не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью!»
747 минут назад
Виктор Булатов: «Руководство «Спартака» должно рассказывать историю клуба новым игрокам, легионерам. Стоит уважать мнение заслуженных спартаковцев»
9сегодня, 09:21
Черников об РПЛ: «Российским тренерам стоит доверять немного больше. Советская школа всегда была топовой»
5сегодня, 09:09
Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»
12сегодня, 08:36
«Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Начал забивать, используя свои лучшие качества». Шалимов о форварде «Спартака»
3сегодня, 07:59
Джикия о результативности Соболева в «Зените»: «Нужно влиться в коллектив, хорошо провести сборы – и все будет хорошо»
6сегодня, 07:46
Назначение ван Нистелроя – приоритет «Лестера». Клуб также рассматривает Мойеса (Руди Галетти)
18сегодня, 07:34