Карасев обслужит игру «Ростов» – «Спартак» в Кубке России, Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо»
Путь РПЛ. 1/4 финала
26 ноября (вторник)
ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.
27 ноября (среда)
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Артур Федоров; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.
28 ноября (четверг)
«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.
Путь регионов. 1/4 финала
26 ноября (вторник)
«Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.
«Шинник» – «Акрон»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков.
27 ноября (среда)
«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар.
«Сочи» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.
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