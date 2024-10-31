«Балтика» вылетела, а «Сочи» и «Урал» – наравне с «Химками» и «Акроном». Как поменялись расклады в Кубке России

В среду завершились все матчи 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Впереди у клубов поединки с представителями РПЛ. Пары определятся завтра, а пока рассмотрим промежуточные расклады.

Финалист прошлого сезона вылетел, а «Спартак» чуть не устроил сенсацию

Матчи 6-го раунда:

● «Балтика» – «Урал» (0:1)

● «Тюмень» – «Амкар» (3:0)

● «Шинник» – «Чайка» (0:0, 4:2 по пенальти)

● «Сочи» – «Спартак» Кострома (2:2, 4:3 по пенальти)

Первыми на этой стадии сыграли «Тюмень» и одна из главных сенсаций турнира – «Амкар». Но подвиги пермяков закончились в 6-м раунде. Несмотря на разгромное поражение, главному тренеру «Амкара» Андрею Блажко за игру не стыдно: «Считаю, выглядели хорошо, тем более, на фоне команды ФНЛ».

За несколько дней до матча в Кубке России «Балтика» и «Урал» сыграли друг с другом в 16-м туре Первой лиги. Тогда калининградцы одержали волевую победу (2:1). А в Кубке тренеры обеих команд решили не выпускать основные составы. По итогам этой битвы финалист прошлого сезона завершил выступление в турнире. Дальше идет «Урал».

«Чайку» выбил 19-летний вратарь «Шинника» Тимофей Митров, который потащил несколько опасных ударов в матче и выиграл серию пенальти. Немного до сенсации не хватило костромскому «Спартаку», дерзко сыгравшему с фаворитом. Команда проигрывала «Сочи» 1:2, но сравняла счет на 90+1 минуте. Сочинцы прошли дальше благодаря своему голкиперу – Николай Заболотный отразил два удара в серии пенальти.

Теперь в первом этапе 1/4 финала Кубка России команды из Пути регионов сыграют с клубами, занявшими третьи места в группах Пути РПЛ. Все участники этой стадии: «Краснодар», «Динамо» из Махачкалы, «Химки», «Акрон», «Урал», «Тюмень», «Шинник» и «Сочи».

Как поменялись расклады? Махачкала выше «Ахмата», клубы Первой лиги наравне с «Химками» и «Акроном»

Большой прорыв совершило махачкалинское «Динамо» – кэф со 100.00 рухнул до 45.00. При этом «Краснодар», который тоже свалился в Путь регионов, подорожал до 12.00. Все-таки «быки» сосредоточились на чемпионате, а махачкалинцы в Кубке играют раскрепощеннее, чем в РПЛ. Даже нарушают любимый тренд – играют на тотал больше 2,5 голов.

Главный рост коэффициента показал «Ахмат» – с 25.00 до 50.00. И это при том, что грозненцы в группе финишировали выше «Краснодара». Но здесь большую роль сыграл фактор соперника по 1/4 финала Пути РПЛ. На этой стадии «Ахмат» сыграет с «Зенитом».

Петербуржцы же стали более явными фаворитами, а «Локомотив» и ЦСКА неожиданно обошли «Спартак». Все-таки красно-белые выиграли группу, а в 1/4 финала сыграют с «Ростовом», который котируется андердогом в этой паре.

Участники Первой лиги – «Урал» и «Сочи» – оцениваются так же, как и «Химки» с «Акроном». На всех дают по 75.00. До старта сезона на этот квартет тоже предлагали одинаковый кэф – 100.00.

Скорее всего, в нижней части таблицы с котировками многое поменяется после жеребьевки.

***

Пары четвертьфиналистов Пути регионов определятся завтра, 1 ноября. Начало жеребьевки – в 16:30 по московскому времени. А матчи пройдут 26-28 ноября. Команды Премьер-лиги сыграют в гостях.

В Пути РПЛ уже все известно. Там сформировались следующие пары:

● «Спартак» – «Ростов»

● «Динамо» Москва – «Локомотив»

● «Зенит» – «Ахмат»

● «Рубин» – ЦСКА

Первые матчи пройдут с 5 по 7 ноября, ответные – с 26 по 28 ноября.

Ставочная вики Спортса

Кто идет в РПЛ: взлетели шансы «Балтики», «Сочи» тормозит, в «Торпедо» и «Арсенал» до сих пор верят меньше

Фото: fc-baltika.ru