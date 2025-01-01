Габулов надеется на снятие бана с России: «Оснований не верить Дюкову нет. Слишком долго мы нигде»
Владимир Габулов надеется на снятие бана с России.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения».
«Оснований не верить Дюкову нет. Если он говорит об этом, значит, обладает определенной информацией.
Радостно, что есть такие новости. Надеемся, что это произойдет. Слишком долго мы уже находимся нигде», – сказал бывший вратарь сборной России и «Динамо».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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