  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Габулов надеется на снятие бана с России: «Оснований не верить Дюкову нет. Слишком долго мы нигде»
11

Габулов надеется на снятие бана с России: «Оснований не верить Дюкову нет. Слишком долго мы нигде»

Владимир Габулов надеется на снятие бана с России.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения».

«Оснований не верить Дюкову нет. Если он говорит об этом, значит, обладает определенной информацией.

Радостно, что есть такие новости. Надеемся, что это произойдет. Слишком долго мы уже находимся нигде», – сказал бывший вратарь сборной России и «Динамо».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoАлександр Дюков
logoВладимир Габулов
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чонтофальски о бане российских команд: «Несправедливо, нельзя смешивать спорт и политику. Я за возвращение россиян»
10вчера, 12:56
Кавазашвили предложил провести матч России и Грузии мэру Тбилиси Каладзе после избрания президентом экс-игрока «Алании» Кавелашвили: «Цель – объединение духа двух великих православных народов»
134вчера, 11:12
Александр Мостовой: «В 2025-м хочу быть нужным российскому футболу! Ведь будет 20 лет с завершения карьеры»
6629 декабря 2024, 13:19
Рекомендуем
Главные новости
Забивал ли Криштиану в Boxing Day? А кто лучший бомбардир в истории этого дня?
11 минут назадСпецпроект
Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»
13 минут назад
Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»
1425 минут назад
Геннадий Орлов: «Желаю болельщикам, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше»
1437 минут назад
«Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Бавария» интересуются Ольмо на фоне проблем с регистрацией. Дани не намерен уходить из «Барсы» (Mundo Deportivo)
8сегодня, 11:10
Глушаков о словах Глушенкова про сборную: «Я бы его больше не вызывал. Ему нельзя так говорить, Акинфеева можно было бы понять. Ультиматумы – это неправильно»
43сегодня, 09:55
«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет
111сегодня, 09:47
«Барса» сохраняет надежду на регистрацию Ольмо и Виктора. Клуб постарается прояснить ситуацию 3 января
38сегодня, 08:52
«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)
31сегодня, 08:40
«Спартак» планирует предложить Литвинову новый контракт (Metaratings)
51сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»
1349 минут назад
Петраков о Бугаеве: «Очень жалко Лешу. Парень уникальный, здоровья море, но пагубные привычки до хорошего не довели»
9сегодня, 10:50
«Лучший игрок после Иньесты». Неймар выложил новогоднее фото с Верратти
9сегодня, 10:25Фото
Ибрагимович о смене тренера в «Милане»: «Приношу извинения Фонсеке за нашу ошибку с пресс-конференцией. Консейсау все знают, у него есть характер, он победитель»
8сегодня, 09:40
Родри на вопрос о том, боится ли он не вернуться на прежний уровень после разрыва «крестов»: «Нет. Я буду собой. Знаю, что такие травмы сейчас переносятся не так, как 30 лет назад»
5сегодня, 09:20
Моуринью готов к работе на уровне сборных: «Хочу попасть на Евро или ЧМ и объединить страну вокруг команды – так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками»
8сегодня, 08:55
Глушаков о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Ему можно так говорить, команду собирали до Станковича. Где-то он прав плюс-минус»
12сегодня, 08:10
Линекер о гонке в АПЛ: «Ливерпуль» уже не остановить. Не представляю, что кто-то сможет к ним приблизиться»
11сегодня, 07:55
Пеев о новогоднем столе: «Из русской кухни – водка. Немного сыра и колбасы, фрукты. Стараюсь скидывать вес»
10сегодня, 07:40
«Брентфорд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
5сегодня, 06:15
Рекомендуем