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Александр Мостовой: «В 2025-м хочу быть нужным российскому футболу! Ведь будет 20 лет с завершения карьеры»

Александр Мостовой поделился ожиданиям от наступающего года.

«В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало (смеется).

Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста», – заявил бывший игрок сборной России.

В начале 2025 года Мостовой должен получить тренерскую лицензию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
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