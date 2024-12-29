Александр Мостовой: «В 2025-м хочу быть нужным российскому футболу! Ведь будет 20 лет с завершения карьеры»

Александр Мостовой поделился ожиданиям от наступающего года.

«В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало (смеется).

Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста», – заявил бывший игрок сборной России.

В начале 2025 года Мостовой должен получить тренерскую лицензию.