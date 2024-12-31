Анзор Кавазашвили предложил провести матч между сборными России и Грузии.

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака » направил письмо с соответствующим предложением мэру Тбилиси Кахе Каладзе после избрания президентом Грузии бывшего футболиста владикавказского «Спартака-Алании» Михаила Кавелашвили.

«Уважаемый Каха! Примите искренние поздравления от лучших сыновей Грузии, проживающих в Москве с инаугурацией нового (нашего футбольного представителя) президента Грузии Михаила Кавелашвили!

Повторяю свою просьбу, чтобы через Министерства спорта Грузии или решением Парламента Грузии подготовить обращение в Министерство иностранных дел Россий, Лаврову Сергею Викторовичу, или в Министерство спорта России , Дегтяреву Михаилу Владимировичу, «О проведений в первом квартале 2025 года Братского матча по футболу между сборными команд России и Грузии».

Цель данного матча объединение духа двух великих православных народов, сближение культурных, экономических и политических интересов наших братских стран. Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отношений. Мы едины с начала XVIII века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!

Данный футбольный матч назовите «Кубок Президента Грузии», и пусть весь мир узнает, что грузинский народ достоин жить в независимой среде среди друзей и добрых соседей. Можете пригласить сборную Азербайджана и провести круговой турнир.

Прошу дайте мне ответ для моего дальнейшего решения в Москве. Успехов Вам!» – говорится в тексте письма экс-флена комитета по этике Кавазашвили .