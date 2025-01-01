Ибрагимович о смене тренера в «Милане»: «Приношу извинения Фонсеке за нашу ошибку с пресс-конференцией. Консейсау все знают, у него есть характер, он победитель»

Златан Ибрагимович высказался о смене тренера в «Милане».

Позавчера Сержиу Консейсау официально сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку . «Милан » на данный момент занимает 8-е место в Серии А с 27 очками в 17 играх.

«Я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал и за его профессионализм. Я очень его уважаю. Он не смог обеспечить стабильность результатов, а в «Милане» результаты являются основой всего.

Мы решили уволить его после матча с «Ромой» и совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию . Я приношу свои извинения Паулу и болельщикам.

Мы понимаем их. Мы относимся к ним с огромным уважением. Мы первые, кого не устраивают текущие результаты команды. Мы не успокоимся, пока не достигнем своих целей. Суперкубок – одна из них. Ответственность лежит не только на тренере, мы все должны разделить ее.

Все знают, кто такой Консейсау. У него есть характер, это победитель. Он уже доказал это в «Порту». У него есть четкое видение. Только приехав, он сразу же заставил команду работать. Наша задача – дать ему все необходимое», – сказал советник владельцев миланского клуба.