Фонсека после увольнения: «Тренировать «Милан» было честью. Благодарю за уважение и поддержку»
Паулу Фонсека попрощался с «Миланом» после увольнения.
Ранее итальянский клуб освободил португальского специалиста от должности главного тренера. Он возглавлял команду с 1 июля 2024 года.
«Тренировать «Милан» было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку.
Попрощался ли я с командой? Да, конечно», – сказал бывший главный тренер «Милана» Паулу Фонсека.
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Milan News
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