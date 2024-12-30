Фонсека после увольнения: «Тренировать «Милан» было честью. Благодарю за уважение и поддержку»

Паулу Фонсека попрощался с «Миланом» после увольнения.

Ранее итальянский клуб освободил португальского специалиста от должности главного тренера. Он возглавлял команду с 1 июля 2024 года.

«Тренировать «Милан » было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку.

Попрощался ли я с командой? Да, конечно», – сказал бывший главный тренер «Милана» Паулу Фонсека .

«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А

«Милан» уволил Фонсеку – заслуженно?