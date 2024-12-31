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Фанаты «Милана» об увольнении Фонсеки: «Клуб в руках поразительно некомпетентных людей. Для них – это лишь бренд для спекуляций в ущерб спортивным достижениям»

Фанаты «Милана» высказались об увольнении Паулу Фонсеки.

Португальца, возглавлявшего команду с лета, сменил его соотечественник Сержиу Консейсау.

«Мы стали свидетелями развития ситуации, мягко говоря, сюрреалистичной, в определенной степени невероятной и, безусловно, недопустимой для престижа и истории наших славных цветов. Мы говорим не об увольнении тренера, которое, хотя и было легко предсказуемо, ни в коем случае не станет первым или последним.

Потрясение и замешательство вызывают методы, которыми это было сделано: как можно допустить, чтобы сам тренер сообщил средствам массовой информации о своем увольнении, тогда как клуб не сделал никакого официального заявления, а тем более никто из его руководителей (в первую очередь большой босс) не выступил на пресс-конференции для официального подтверждения?

Причем обостряющим обстоятельством является тот факт, что это решение было очевидно принято еще несколько дней назад. Такое руководство больше не может быть заслуживающим доверия. Все лето они утверждали, что полностью уверены в проекте Фонсеки (при этом предоставляя тренеру большинство новичков только под конец трансферного окна), а теперь мы узнаем о существовании клаусулы в контракте, которая позволяет его расторгнуть в первые 6 месяцев без последствий, что ясно указывает на то, что выбор Фонсеки был временным и вынужденным.

Мы наблюдаем за владельцами, которые всеми способами пытаются американизировать самый славный клуб Италии, предлагая безумные инициативы, такие как футболки к 125-летию за 1899 евро или раздачу маек на трибунах в перерыве, чтобы «купить» болельщиков.

Мечта кого-то – это 75 000 клиентов на «Сан-Сиро», которых можно обдирать на каждом матче и управлять как марионетками, не обращая внимания на организованных фанатов и всех тех, кто годами следует за этим клубом, жертвуя многим. Не говоря уже о ситуации с мини-абонементами – такого не видели даже в любительском футболе.

Эти люди демонстрируют свою некомпетентность не только в управлении спортивной частью, но и в работе с коммерческим направлением, связанным с НАМИ, болельщиками.

Мы обязаны подчеркнуть все недостатки клуба, который оказался в руках людей с поразительной некомпетентностью. На данный момент для ВАС «Милан» – это всего лишь бренд для спекуляций, а ваши стратегии направлены исключительно ради финансовых результатов в ущерб спортивным достижениям, которые больше не являются вашим приоритетом.

К тому же вы не знаете историю этого клуба, игроков, которые вписали незабываемые страницы в историю под нашими цветами, и ваше непростительное отсутствие на праздновании 125-летия клуба лишь подтверждает это.

Мы могли бы написать еще много страниц, но теперь, когда вы нашли своего виновного (ведь это ВЫ его выбрали), который, хотя и не справился со спортивной составляющей, оказался намного более серьезным и достойным человеком, чем вы, оставившие его одного еще в августе, следуйте его примеру и как можно скорее освободите «Милан» от посредственности, в которую вы его погрузили…» – говорится в заявлении фанатов «Милана».

«Милан» уволил Фонсеку – заслуженно?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Milan News
болельщики
logoМилан
logoПаулу Фонсека
logoсерия А Италия
logoСержиу Консейсау
logoЗлатан Ибрагимович
logoСан-Сиро
Джерри Кардинале
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