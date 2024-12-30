«Милан» будет платить Фонсеке до июня 2025 года, а не до 2027-го. Это условие активировалось при увольнении в первые 6 месяцев работы

«Милан» будет платить уволенному Паулу Фонсеке до июня 2025 года.

Ранее итальянский клуб освободил от должности главного тренера 51-летнего португальского специалиста. Он возглавлял «Милан » с 1 июля 2024 года.

По данным Sky Sport, миланцам не придется платить Фонсеке до 2027 года, когда должен был закончиться срок его контракта.

В договоре был пункт о том, что если тренера уволят в течение первых шести месяцев работы, зарплату ему будут перечислять только до конца июня 2025-го.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе. Сообщалось , что новым главным тренером станет Сержиу Консейсау.

«Милан» уволил Фонсеку. Сменщик – бывший игрок «Интера»