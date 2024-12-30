«Милан» будет платить Фонсеке до июня 2025 года, а не до 2027-го. Это условие активировалось при увольнении в первые 6 месяцев работы
«Милан» будет платить уволенному Паулу Фонсеке до июня 2025 года.
Ранее итальянский клуб освободил от должности главного тренера 51-летнего португальского специалиста. Он возглавлял «Милан» с 1 июля 2024 года.
По данным Sky Sport, миланцам не придется платить Фонсеке до 2027 года, когда должен был закончиться срок его контракта.
В договоре был пункт о том, что если тренера уволят в течение первых шести месяцев работы, зарплату ему будут перечислять только до конца июня 2025-го.
«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе. Сообщалось, что новым главным тренером станет Сержиу Консейсау.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sport
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