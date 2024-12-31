«Милан» представил Консейсау в качестве тренера: «Горд тренировать одну из лучших команд мира, не мог сказать «нет». Если я здесь, значит, что-то пошло не так»

Сержиу Консейсау представлен в качестве нового главного тренера «Милана».

Сегодня португальский специалист провел первую пресс-конференцию в новом качестве. Он сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку.

– Я очень горд, мне приятно быть здесь и работать в таком большом клубе. Это шаг вперед в моей карьере и в карьере членов моего штаба.

Болельщики – душа клуба, без них все становится сложнее. Если я приехал сюда, значит, что-то пошло не так.

Нельзя терять время, ведь через несколько дней у нас важная игра (с «Ювентусом» в полуфинале Суперкубка Италии – Спортс’‘). Но мы не жалуемся, и не хотим искать оправданий.

Летом я читал об интересе нескольких команд, было много новостей.

– Почему вы решили возглавить «Милан»?

– Здесь у меня есть возможность тренировать одну из лучших команд мира. Я не мог сказать «нет», – сказал Консейсау .

Фото: acmilan.com