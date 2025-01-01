Пеев о новогоднем столе: «Из русской кухни – водка. Немного сыра и колбасы, фрукты. Стараюсь скидывать вес»
Георгий Пеев встречал Новый год с водкой.
– На столе почти ничего не будет, мы с женой останемся на Новый год вдвоем, без детей. Из русской кухни на новогоднем столе будет водка (смеется). Немного сыра и колбасы, фрукты.
– Почему так скромно?
– Когда я закончил играть, весил 82 кг. А сейчас, после того, как держал пост, похудел на 8 кг, но вешу почти 90. Так что стараюсь скидывать вес.
– Русский напиток поможет?
– Вряд ли, но Новый год надо встретить веселее, – сказал бывший капитан «Амкара», выступавший за команду с 2006 по 2017 год.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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