Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «Желаю игрокам много не пить в отпуске. Сейчас уже особо не бухают, раньше ресторан после каждой игры. Теперь закрылись дома – PlayStation, чипсики, кола»

Волейболист Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от «Спартака» после перерыва.

Команда Деяна Станковича с 37 очками в 18 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . Красно-белые выиграли 6 матчей подряд перед зимней паузой в чемпионате.

«У меня почему-то сомнения, что после зимнего перерыва «Спартак» стартанет так же успешно, как закончил первую часть чемпионата. «Спартак» – единственная команда РПЛ, которой не нужен был перерыв сейчас.

Все остальные клубы сдулись к декабрю и мечтали о паузе в чемпионате. «Зенит » уже плыл по течению, «Краснодар » тоже, все фавориты подсдали очень прилично. Вот если бы «Спартак» еще три-четыре тура поиграл на этой волне, закрепился бы на первом месте.

Желаю футболистам «Спартака» много не пить в отпуске и продолжать побеждать после зимней паузы. Хотя нынешнее поколение футболистов уже особо не бухает. Вот раньше после каждой игры целыми командами ходили в ресторан. А сейчас как отдыхают футболисты? Закрылся в комнате дома, и PlayStation, чипсики, кола», – сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака » Алексей Спиридонов.