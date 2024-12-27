Волейболист Спиридонов о «Спартаке»: «Желаю игрокам много не пить в отпуске. Сейчас уже особо не бухают, раньше ресторан после каждой игры. Теперь закрылись дома – PlayStation, чипсики, кола»
Команда Деяна Станковича с 37 очками в 18 матчах занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Красно-белые выиграли 6 матчей подряд перед зимней паузой в чемпионате.
«У меня почему-то сомнения, что после зимнего перерыва «Спартак» стартанет так же успешно, как закончил первую часть чемпионата. «Спартак» – единственная команда РПЛ, которой не нужен был перерыв сейчас.
Все остальные клубы сдулись к декабрю и мечтали о паузе в чемпионате. «Зенит» уже плыл по течению, «Краснодар» тоже, все фавориты подсдали очень прилично. Вот если бы «Спартак» еще три-четыре тура поиграл на этой волне, закрепился бы на первом месте.
Желаю футболистам «Спартака» много не пить в отпуске и продолжать побеждать после зимней паузы. Хотя нынешнее поколение футболистов уже особо не бухает. Вот раньше после каждой игры целыми командами ходили в ресторан. А сейчас как отдыхают футболисты? Закрылся в комнате дома, и PlayStation, чипсики, кола», – сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов.
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