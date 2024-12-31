Марцел Личка: «В Новый год желаю болельщикам «Динамо» здоровья. Звоните семье, если не видите их каждый день – не знаешь, что будет завтра»
Марцел Личка поздравил болельщиков «Динамо» с Новым годом.
«Конечно, в Новый год я желаю болельщикам «Динамо» здоровья. Это самое важное.
И если вы не видите свою семью каждый день, звоните. Думайте об этом. Не знаешь, что будет завтра, нужно использовать сегодняшний день на максимум», – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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