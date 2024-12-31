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Арсений Логашов: «Красная икра подорожала в два раза. Раньше покупали 2 кг, а в этот Новый год – еще ни одного»

Арсений Логашов рассказал, какие блюда предпочитает в Новый год.

«У меня главное на новогоднем столе – салат оливье и красная икра. Она сейчас в два раза подорожала, конечно, напрягает. Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного (cмеется).

Секрет от похмелья? Первое, наверное – не пить, тогда и не будет никакого похмелья (смеется). Второе, если уж сильно плохо, рассольчику надо с утра выпить, и уже нормально.

Вообще, перед сном после какой-нибудь вечеринки выпиваешь таблетку от головной боли или перед вечеринкой Полисорб», – отметил бывший игрок «Локомотива», «Ростова» и Rocket Team.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
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