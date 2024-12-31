Канчельскис – российским игрокам: «Желаю выбирать футбол, а не деньги. Не бояться пробовать себя в Европе – тот же Тюкавин готов, думаю»
Андрей Канчельскис пожелал российским футболистам не бояться уезжать из Мир РПЛ.
– Желаю российским игрокам в новом году не бояться пробовать себя в Европе. И при прочих равных выбирать футбол, а не деньги.
Понятно, что лишь у единиц есть возможность заинтересовать европейские клубы. Вот им и надо цепляться за эти шансы.
– Кто именно может уехать?
– Да тот же Тюкавин, думаю, готов, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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