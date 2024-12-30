  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»
40

Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»

Георгий Черданцев высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

– «Спартак» – самая яркая команда первой части сезона?

– Это все эмоции. Безусловно, победы в конце сезона впечатляют. Но за два месяца до этого у «Спартака» было бездарное поражение от «Краснодара». Команда играет так, как ей позволяет соперник. За эмоции, красивые комбинации и голы дополнительных очков не дают.

Есть таблица, в которой «Спартак» занимает третье место, два очка до лидеров. Это хороший результат. Но это не должно вызывать восхищения, иначе у такой команды не должно быть. Это «Спартак», многократный чемпион страны.

С другой стороны, команда вылетела в нижнюю сетку в Кубке России, что с точки зрения репутации не очень хорошо. Поэтому у меня смешанные впечатления от работы Станковича. Я думал, что у него уйдет меньше времени на то, чтобы вникнуть в суть дела. Тренер должен приезжать в клуб, уже зная всех футболистов. А Деян начал знакомиться со всеми по приезде, поэтому и потерял время на старте сезона.

Сейчас было видно, что команда в хорошей физической форме. Но у меня ощущение, что это больше «импровизационная» и эмоциональная команда. Станкович был таким футболистом, сейчас он сделал команду, подобную той, в которой играл. Баланс физической силы и хорошей техники.

– Есть уверенность что «Спартак» будет бороться за чемпионство весной?

– Я уже говорил, что для Станковича зимняя пауза будет в новинку. Так же как для Барко и Угальде. Какие-то прогнозы делать бессмысленно. У лидеров команды и тренерского штаба нет опыта. Это их минус, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoГеоргий Черданцев
logoФОНБЕТ Кубок России
logoМанфред Угальде
logoЭсекиэль Барко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» Абаскаля нравится меньше, но Станкович получил мощное усиление. С такими новичками, как Барко, игра должна измениться». Талалаев о красно-белых
36вчера, 03:32
Пятницкий о том, когда «Спартак» станет чемпионом: «В ближайшие 3 года, думаю. Пришел Станкович – человек с футбольным опытом. Со временем доказал, что он на правильном пути»
1327 декабря, 05:55
Егор Титов: «Станкович – большой тренер. Он как Фергюсон, который не тренировал, а смотрел за работой команды со стороны, и при этом 25 лет «МЮ» был в топе»
1625 декабря, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
89 минут назад
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
331 минуту назад
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
4336 минут назад
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
53 минуты назадСпецпроект
Салах на вопрос о «Золотом мяче»: «Думаю только о том, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ. Хочу быть частью этого»
17сегодня, 08:39
Бурбас о Мудрике: «После допинг-пробы просил Шевченко о помощи, но тот самоустранился и исчез. Ребров пытался через высокие этажи решить, но влезать в скользкие дела там не захотели»
60сегодня, 08:33
Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн
50сегодня, 08:25
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
490сегодня, 07:56
Президент «Атлетико»: «Гризманн входит в топ-5 лучших игроков Европы. Для нас он источник гордости»
5сегодня, 07:52
Угадайте, кто победит в самых праздничных матчах АПЛ 🎄
сегодня, 07:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
518 минут назад
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
229 минут назад
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
441 минуту назад
Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
43 минуты назадФэнтези
Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»
552 минуты назад
Постекоглу о том, что Дрэгушин играл с «Вулвс» с травмой: «Если бы Раду не сыграл, не знаю, кто мог бы. У нас нет выбора, если только я не выпущу еще одного 17-летнего игрока»
254 минуты назад
Раньери об 1:1 с «Миланом»: «Яркий матч, команды играли на победу. На то, что с нами сделали в 1-м тайме, «Рома» ответила во втором»
сегодня, 08:50
Врач сборной России Вартапетов дал совет игрокам на Новый год: «Есть все, что по душе, но без фанатизма. Положительный эффект превышает страхи поборников правильного питания»
1сегодня, 08:36
Ребров о «Спартаке»: «Год получился неровным. Весна была провальная, но в концовке команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места!»
5сегодня, 07:35
Холанд о «Ман Сити»: «Взлеты и падения, но всегда вместе. Будем и дальше стараться в 2025-м»
1сегодня, 07:19
Рекомендуем