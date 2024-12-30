Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»

Георгий Черданцев высказался о плохой результативности Александра Соболева.

Нападающий провел за «Зенит »12 матчей в Мир РПЛ , не отметившись результативными действиями.

– Что происходит с Соболевым?

– Так бывает. Угальде тоже не мог забить первые полгода. Соболева подвела вся ситуация в «Спартаке », когда он не тренировался и толком пропустил начало сезона.

Вся обстановка вокруг трансфера была на радость блогерам и медиа. Я в этом тоже активно участвовал. Но для Соболева это было совсем не круто, на его месте я бы оказаться не хотел. Это отвлекает от футбола. Он попал в новый коллектив, где другие требования и другой футбол.

Были и хорошие матчи. На мой взгляд, Саша в последние два сезона прибавил в подыгрыше. Он показывал это в некоторых матчах и участвовал в голевых атаках. Голы – это дело определенного везения, которое пока не на его стороне, – заявил комментатор «Матч ТВ ».