Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
Нападающий провел за «Зенит»12 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.
– Что происходит с Соболевым?
– Так бывает. Угальде тоже не мог забить первые полгода. Соболева подвела вся ситуация в «Спартаке», когда он не тренировался и толком пропустил начало сезона.
Вся обстановка вокруг трансфера была на радость блогерам и медиа. Я в этом тоже активно участвовал. Но для Соболева это было совсем не круто, на его месте я бы оказаться не хотел. Это отвлекает от футбола. Он попал в новый коллектив, где другие требования и другой футбол.
Были и хорошие матчи. На мой взгляд, Саша в последние два сезона прибавил в подыгрыше. Он показывал это в некоторых матчах и участвовал в голевых атаках. Голы – это дело определенного везения, которое пока не на его стороне, – заявил комментатор «Матч ТВ».
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