Самедов о переходе Соболева в «Зенит»: «Надо быть поумнее и следить за речью. Не надо этого: «Мечтал о «Спартаке», что-то пошло не так – надеваю свитер СКА». Можно херней не заниматься?»

Александр Самедов прокомментировал переход Александра Соболева в «Зенит».

27-летний форвард не сделал ни одного результативного действия в 11 матчах Мир РПЛ после трансфера из «Спартака».

– Что думаешь по поводу перехода Соболева?

– Ничего плохого не думаю насчет перехода. Просто я все время думаю о том, что надо следить за своей речью и за тем, что ты говоришь. Надо быть немножко поумнее.

Где бы я ни играл, я говорю: «Ребят, я воспитанник «Спартака ». Есть, был и буду». Но у меня сложилась так карьера, что я играл в «Динамо», «Локомотиве». Никому не клялся нигде в любви, ромбики не целовал ничьи. При этом везде говорил, что я воспитанник «Спартака».

Ну, пожалуйста, не надо вот этого, блин: «Я всю жизнь мечтал играть в «Спартаке», потом что-то пошло не так – я надеваю свитер СКА» (так Соболев сделал на презентации в «Зените» – Спортс’‘). Мужик, ну ты серьезно? Ну хватит, скоро 30 лет – можно херней не заниматься? Ну реально, ну камон.

Хорошо, меняешь клуб, зарабатываешь деньги: «Всем спасибо, я решил сменить команду». Но вот это когда начинается – ну хватит, – сказал бывший игрок сборной России Александр Самедов в подкасте у Федора Смолова .

Соболев – главное разочарование года по версии «СЭ». Финиш «Динамо» в РПЛ-2023/24 – на 2-м месте