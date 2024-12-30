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  • Журналист Рожков: «С Абаскалем Мостовой немного подыгрывает. Но Гильермо для него особая тема: обычно Александр обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение»
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Журналист Рожков: «С Абаскалем Мостовой немного подыгрывает. Но Гильермо для него особая тема: обычно Александр обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение»

Журналист Александр Рожков рассказал о деталях общения с Александром Мостовым.

«В первый раз я общался с Мостовым не по телефону, а лично: в ноябре мы встретились на матче легенд «Спартака» и «Динамо». Подошел и попросил об интервью, а он легко согласился. А после разговора мы сфотографировались. Так и началось.

Конечно, сразу пошли картинки. Я слегка оторопел, потому что не ждал такого, но уже привык. В основном он присылает контент из футбольного прошлого. Например, где он с Лебефом. Или фотка журнала, где его сравнили с Кройффом.

Я звоню Александру не только с вопросами про «Спартак» и Абаскаля, а вообще про все. Например: «Как вам игра «Краснодара» или «Акрона»?» Как-то он возмутился: «А почему вы о «Спартаке» не спрашиваете? У «Спартака» же прекрасная игра сейчас!»

Еще был забавный момент, когда я ему сказал: «Все ваши прогнозы сбываются, «Спартак» в тройке!» На что Мостовой ответил: «Еще бы они не сбывались. У меня голов больше, чем у вас снега в городе».

На Мостовом однозначно держится пласт спортивной журналистики. Он палочка-выручалочка, способен говорить на любые темы и часто спасает, если срочно нужен коммент. Понятно, что он хорошо работает на индекс цитируемости, но мне в целом приятно с ним общаться. Как и со многими другими спикерами – например, с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым.

Кажется, говоря об Абаскале, Мостовой уже немного нам подыгрывает. Потому что слабо верится, что он действительно настолько на нем зациклен. При этом Абаскаль для него особая тема: обычно Мостовой обо всем говорит добродушно, но здесь чувствуется раздражение. Да, все равно чуть шутя, но будто бы серьезнее, чем про всех остальных.

Александр точно реализовал себя как медиаперсона. Что бы кто ни говорил, но он потратил много сил и времени, чтобы о нем до сих пор говорили, чтобы ему до сих пор звонили, чтобы он был востребован и актуален.

Если он вдруг исчезнет медиа, согласитесь, будет чего-то не хватать», – сказал в интервью Спортсу’‘ журналист Metaratings Александр Рожков.

Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoСпортс
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