Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS. Де Брюйне – 2-й, Месси – 5-й, Хамес – 8-й
Джуд Беллингем выиграл приз от IFFHS по итогам 2024-го.
Международная федерация футбольной истории и статистики признала хавбека «Реала» плеймейкером года.
В десятку лучших включены:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 133 очка.
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 96 очков.
3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) – 78 очков.
4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.
5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.
6. Дани Ольмо («Барселона») – 48 очков.
7. Флориан Виртц («Байер») – 31 очко.
8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.
9-10. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.
9-10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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