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Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS. Де Брюйне – 2-й, Месси – 5-й, Хамес – 8-й

Джуд Беллингем выиграл приз от IFFHS по итогам 2024-го.

Международная федерация футбольной истории и статистики признала хавбека «Реала» плеймейкером года.

В десятку лучших включены:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 133 очка.

2. Кевин де БрюйнеМанчестер Сити») – 96 очков.

3. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру) – 78 очков.

4. Джамал Мусиала («Бавария») – 54 очка.

5. Лионель Месси («Интер Майами») – 53 очка.

6. Дани Ольмо («Барселона») – 48 очков.

7. Флориан Виртц («Байер») – 31 очко.

8. Хамес Родригес («Райо Вальекано») – 26 очков.

9-10. Хакан Чалханоглу («Интер») – 13 очков.

9-10. Мартин Эдегор («Арсенал») – 13 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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