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Невилл о неназначенном пенальти после падения де Брюйне: «Он пытался обмануть судью, его следовало наказать. Но я не был целиком против того, чтобы один из моих партнеров нырнул»

Гари Невилл высказался о падении Кевина де Брюйне в штрафной в игре с «Лестером».

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 2:0 в 19-м туре АПЛ.

В результате борьбы с защитником Янником Вестергором хавбек «горожан» Кевин де Брюйне упал в штрафной соперника, однако главный арбитр Майкл Оливер не поставил пенальти.

Проверка ВАР подтвердила решение судьи, поскольку повторы показали, что бельгиец упал, несмотря на то, что контакт был совсем небольшим, или же его не было вовсе.

«Он упал слишком легко. Можно сказать, что это было неловко. Вы можете видеть, что он нырнул.

Вероятно, его действительно следует наказать, он пытался обмануть судью.

Но я не был целиком против того, чтобы один из моих партнеров по команде нырнул, так что я просто...» – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед», комментируя матч на Sky Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoМайкл Оливер
видеоповторы
logoГари Невилл
logoЯнник Вестергор
logoКевин де Брюйне
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