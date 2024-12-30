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«Наполи» расторг контракт с Руем. Защитника отстранили в августе и не заявили на Серию А

«Наполи» расторг контракт с Марио Руем.

По информации инсайдера Маттео Моретто, клуб находится на финальном этапе расставания с игроком. Вскоре неаполитанцы официально объявили о расторжение соглашения по обоюдному согласию.

33-летний португалец был исключен из заявки «Наполи» на сезон в Серии А в конце августа. Отмечается, что Руй отклонил несколько предложений о трансфере и после отстранения тренируется на базе отдельно от основного состава.

Защитник обратился в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав команды. В сезоне-2023/24 он провел 21 матч за «Наполи» в Серии А.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoМариу Руй
трансферы
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