«Наполи» расторг контракт с Руем. Защитника отстранили в августе и не заявили на Серию А

«Наполи» расторг контракт с Марио Руем.

По информации инсайдера Маттео Моретто, клуб находится на финальном этапе расставания с игроком. Вскоре неаполитанцы официально объявили о расторжение соглашения по обоюдному согласию.

33-летний португалец был исключен из заявки «Наполи » на сезон в Серии А в конце августа. Отмечается, что Руй отклонил несколько предложений о трансфере и после отстранения тренируется на базе отдельно от основного состава.

Защитник обратился в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав команды. В сезоне-2023/24 он провел 21 матч за «Наполи» в Серии А.