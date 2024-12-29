Сын Станковича Филип отбил удар Лукаку с пенальти в матче «Наполи» – «Венеция»
Сын Деяна Станковича парировал удар Ромелу Лукаку с пенальти.
Одиннадцатиметровый в матче 18-го тура Серии А «Наполи» – «Венеция» (1:0, второй тайм) был назначен на 36-й минуте за попадание мяча в руку защитнику гостей Джею Идзесу после прострела Матиаса Оливеры.
Пенальти пошел исполнять Ромелу Лукаку. Форвард «Наполи» пробил в нижний правый угол, 22-летний голкипер «Венеции» Филип Станкович угадал направление и отразил удар.
«Наполи» – «Венеция». 1:0 – Распадори открыл счет, Станкович отразил удар Лукаку с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем