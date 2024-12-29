Сын Станковича Филип отбил удар Лукаку с пенальти в матче «Наполи» – «Венеция»

Сын Деяна Станковича парировал удар Ромелу Лукаку с пенальти.

Одиннадцатиметровый в матче 18-го тура Серии А «Наполи» – «Венеция» (1:0, второй тайм) был назначен на 36-й минуте за попадание мяча в руку защитнику гостей Джею Идзесу после прострела Матиаса Оливеры.

Пенальти пошел исполнять Ромелу Лукаку . Форвард «Наполи» пробил в нижний правый угол, 22-летний голкипер «Венеции» Филип Станкович угадал направление и отразил удар.

«Наполи» – «Венеция». 1:0 – Распадори открыл счет, Станкович отразил удар Лукаку с пенальти. Онлайн-трансляция