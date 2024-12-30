Конте об 1:0 с «Венецией»: «Будто прокляли. «Наполи» доминировал, нанес 25 ударов, не забил пенальти – я бы не удивился даже поражению. У нас 41 очко в 18 турах – больше, чем кто-либо мог ожидать»
«Обидно, что подошли к последней десятиминутке при счете 0:0, ощущалось, будто игра была проклята. Мы доминировали во владении, нанесли 25 ударов по воротам, не реализовали пенальти и попали в штангу. Я бы не удивился, если бы мы даже проиграли в таких условиях.
«Венеция» хорошо сыграла, их подход удивил: с Похьянпало на скамейке они сосредоточились на защите и контратаках. У них было два очень быстрых нападающих, которые могли бы доставить нам проблемы, и Алекс Мерет тоже сыграл здорово, не дав им отличиться.
Я доволен, потому что команда прогрессирует, но если мы сможем забивать больше голов, то все будут чувствовать себя более расслабленно и смогут избежать инфарктов в концовке.
Даже если я играю в карты с дочерью, то все равно хочу победить. Я также говорил, что никогда не соглашусь на минимальные цели, но в то же время мы должны понимать, с чего мы начинаем и каковы цели клуба. Эти две идеи могут показаться противоречивыми, но разница есть. Я не принимаю минимальные цели, но в то же время набрать 41 очко после 18 туров – это, при всем уважении, больше, чем кто-либо мог ожидать», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.
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