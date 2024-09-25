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  • Руй хочет вернуться в состав «Наполи» после отстранения в августе. Мариу обратился в Ассоциацию футболистов Италии
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Руй хочет вернуться в состав «Наполи» после отстранения в августе. Мариу обратился в Ассоциацию футболистов Италии

Защитник «Наполи» Мариу Руй добивается возвращения в состав команды.

Руй был исключен из заявки «Наполи» на сезон в Серии А в конце августа – аналогичная мера была принята в отношении Виктора Осимхена, который впоследствии перешел в «Галатасарай». Сообщалось, что отношения игроков с клубом испортились из-за их желания уйти на своих условиях.

Sky Sport сообщает, что Руй отклонил несколько предложений, в том числе от «Галатасарая», и после отстранения тренируется на базе «Наполи» отдельно от игроков основного состава. Защитник обратился в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав команды.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
Ассоциация футболистов Италии
logoМариу Руй
logoВиктор Осимхен
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