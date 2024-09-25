Руй хочет вернуться в состав «Наполи» после отстранения в августе. Мариу обратился в Ассоциацию футболистов Италии

Защитник «Наполи» Мариу Руй добивается возвращения в состав команды.

Руй был исключен из заявки «Наполи» на сезон в Серии А в конце августа – аналогичная мера была принята в отношении Виктора Осимхена , который впоследствии перешел в «Галатасарай ». Сообщалось, что отношения игроков с клубом испортились из-за их желания уйти на своих условиях.

Sky Sport сообщает, что Руй отклонил несколько предложений, в том числе от «Галатасарая», и после отстранения тренируется на базе «Наполи » отдельно от игроков основного состава. Защитник обратился в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав команды.