Руй хочет вернуться в состав «Наполи» после отстранения в августе. Мариу обратился в Ассоциацию футболистов Италии
Защитник «Наполи» Мариу Руй добивается возвращения в состав команды.
Руй был исключен из заявки «Наполи» на сезон в Серии А в конце августа – аналогичная мера была принята в отношении Виктора Осимхена, который впоследствии перешел в «Галатасарай». Сообщалось, что отношения игроков с клубом испортились из-за их желания уйти на своих условиях.
Sky Sport сообщает, что Руй отклонил несколько предложений, в том числе от «Галатасарая», и после отстранения тренируется на базе «Наполи» отдельно от игроков основного состава. Защитник обратился в Ассоциацию футболистов Италии с целью добиться возвращения в состав команды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
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